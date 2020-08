Combustível em Mato Grosso do Sul teve o maior aumento da região Centro-Oeste

Com a menor média nacional para o etanol, de R$ 2,963, o combustível apresenta margem de vantagem acima dos 70% na comparação com a gasolina, que nos primeiros quinze dias do mês apresentou média de R$ 4,393 - (Foto: Fernando Frazão/ABrasil)

Mato Grosso do Sul foi o Estado da região Centro-Oeste que mais teve o aumento no combustível. De acordo com os dados divulgados hoje (28) pelo Índice de Preços Ticket Log (IPTL), a primeira quinzena de agosto começou com alta no preço da gasolina comercializado a R$ 4,579 no Estado.

Os preços no Distrito Federal, teve baixa de 0,5% para o etanol e de 1,6% para a gasolina. Em Goiás foi onde a gasolina mais avançou neste início de agosto, alta de 3,7% (R$ 4,368). Já no Mato Grosso apresentou a menor média para o etanol, com o litro a R$ 2,685.

Com a menor média nacional para o etanol, de R$ 2,963, o combustível apresenta margem de vantagem acima dos 70% na comparação com a gasolina, que nos primeiros quinze dias do mês apresentou média de R$ 4,393.

"Desde que avançaram a retomada de algumas atividades, a gasolina tem apresentado um comportamento de alta em todo o País. Com o anúncio mais recente da nova composição para o combustível, também identificamos variações distintas que chegou a 0,72% na segunda semana de agosto. Para os motoristas do Centro-Oeste quando fazemos a relação de margem de vantagem dos 70%, já o etanol já se apresenta como uma opção mais econômica", afirma Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil.