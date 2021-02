Com uma média de R$ 5,37 o litro, diferença no preço da gasolina em Dourados chega a 10,55%

Custando hoje uma média de R$ 5,371, o local onde a gasolina foi encontrada mais em conta, custava R$ 5,110 - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Na pesquisa divulgada hoje (24) pelo Procon Municipal de Dourados, foi possível notar uma diferença de 10,55% nos valores da gasolina comum entre os postos do município com um aumento de 18,07% se comparado com novembro do ano passado. Ao todo foram levantados 39 estabelecimentos da cidade e dos distritos.

Custando hoje uma média de R$ 5,371, o local onde a gasolina foi encontrada mais em conta, custava R$ 5,110, na região da Vila Industrial. O maior preço encontrado é de R$ 5,649, uma variação de 10,55%.

Se tratando de outros combustíveis o menor preço do diesel é de R$3,850, com variação de 19,4% para o mais caro, diesel S10 R$3,980, com variação de 17,67% e o etanol, combustível com o menor preço na cidade, o menor valor encontrado é de R$3,700, com variação de 20,25% para o posto com maior preço.

O presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar, no último sábado (20), que não interferiu na estatal. Ele também questionou a qualidade do combustível vendido no Brasil e disse que, "se todos os órgãos estivessem funcionando", a gasolina deveria ser 15% mais barata. As declarações foram dadas em live no Instagram.

"Vou continuar sem interferir, interferência zero. Contudo, vai ter transparência e previsibilidade. Não adianta a imprensa falar que eu intervi. Estou na mesma linha que na questão da Polícia Federal, e não acharam nada de interferência minha no tocante à PF", disse, em referência às acusações do ex-ministro da Justiça Sergio Moro.