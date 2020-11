Com inscrições gratuitas, Sebrae realiza evento sobre Liderança e Futuro do Trabalho

Sede do Sebrae/MS em Campo Grande - (Foto: Divulgação)

O Sebrae/MS realiza a partir de quinta-feira (19) o evento Sebrae Revolution Liderança, como forma de ajudar os empreendedores a se adaptarem ao atual cenário da pandemia. As inscrições são gratuitas.

A programação trará especialistas com renome nacional, para discutir Futuro do Trabalho, Felicidade e Produtividade, e Criatividade. O evento, totalmente on-line, será realizado sempre às 19h nas próximas quintas-feiras: 19 de novembro, 26 de novembro e 10 de dezembro. Ao todo, são dois talk-shows, uma palestra, além de vídeos curtos com dicas que serão enviados para os inscritos refletirem sobre os temas abordados.

Programação:

No dia 19 de novembro, às 19h, tem o talk-show de abertura “O futuro do trabalho virou presente: Entenda o que muda na sua vida e da sua empresa e como se adaptar ao novo cenário”. As palestrantes Sandra Chemin e Lucia Helena Galvão irão abordar os novos modelos de trabalho; como administrar equipes; como as empresas que já atuam com esses modelos estão; entre outros.

Sandra Chemin é empreendedora e embaixadora da Enspiral, rede global empreendedores e startups, pioneira em modelos de trabalho descentralizados e não hierárquicos. Já Lucia Helena Galvão é professora de filosofia da organização Nova Acrópole do Brasil, além de ser um fenômeno nas redes sociais e Youtube, com mais de 40 milhões de visualizações em suas palestras.

A programação segue no dia 26 de novembro, às 19h, com o talk-show “Felicidade no trabalho e produtividade”. O conteúdo será ministrado pelas palestrantes Érica Linhares e Carla Furtado, que discutirão formas de alcançar essa felicidade, “já que o colaborador satisfeito rende mais para a empresa”, complementa a analista-técnica do Sebrae/MS, Natalia Leite.

Érica Linhares é pedagoga especializada em comportamento humano nas empresas e atuou como executiva por 20 anos, quando mais de 15 mil colaboradores passaram por sua gestão. Já a pesquisadora Carla Furtado é um dos nomes de referência no país no campo da Felicidade nas Organizações, tendo desenvolvido um Programa de Felicidade com impacto real no engajamento dos funcionários e na performance das organizações.

Encerrando a programação, no dia 10 de dezembro, às 19h, tem a palestra online “Criatividade para solução de problemas”, com o palestrante Murilo Gun. Ele irá abordar a criatividade na prática; como usar a criatividade para encontrar soluções fora do óbvio para resolver problemas; quais ferramentas ajudam a trabalhar essa habilidade, entre outros.

O empreendedor Murilo Gun é pioneiro da internet no Brasil, onde administrou seus negócios por 10 anos. Ele também é fundador da Keep Learn School, que promove cursos online sobre criatividade.

Serviço

Sebrae Revolution

Data: 19 de novembro, 26 de novembro e 10 de dezembro

Horário: Sempre às 19h

Inscrições: loja.ms.sebrae.com.br/cursos-eventos

Mais informações pelo telefone: 0800 570 0800