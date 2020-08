Com direitos revogados, cerca de 1.300 trabalhadores em MS aderem a greve - (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Trabalhadores dos Correios de Mato Grosso do Sul decidiram em assembleia geral pela greve sob tempo indeterminado, de acordo com nota divulgada na segunda-feira (17) pelo Sindicato dos Trabalhadores nos Correios, Telégrafos e Similares de Mato Grosso do Sul (SINTECT-MS) a greve teria início a partir das 22h, do dia 17 de agosto.

Cerca de 1.300 trabalhadores dos Correios em MS estão aderindo a greve. O SINTECT-MS alega que a greve seria por conta da manutenção dos direitos conquistados pela classe.

Segundo Elaine Oliveira, Presidente do SINTECT-MS a situação se agravou a partir do dia 1º de agosto com a revogação do atual Acordo Coletivo que estaria em vigência até 2021, onde foram retirados 70 das 79 cláusulas com direitos como 30% do adicional de risco, vale alimentação, licença maternidade de 180 dias, auxílio creche, indenização de morte, auxílio creche, indenização de morte, auxílio para filhos com necessidades especiais, pagamento de adicional noturno e horas extras.

Elaine divulgou que o diálogo entre os sindicatos filiados e a direção dos Correios não teve uma resposta. “Tentamos diversas formas de negociações para garantir que a vigência ocorresse por um período maior devido a pandemia, recorremos ao Supremo Tribunal, Tribunal Superior do Trabalho e ao Ministério Público que os direitos fossem mantidos até dezembro para futuras negociações, mas os Correios não aceitaram”.

“Eles falam que a nossa luta é por privilégios e oneram a união, mas nos últimos reajustes para ‘enxugar a máquina do Estado’, os benefícios aos altos cargos continuam os mesmos, querem retirar do trabalhador”, afirma.

A Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares (FENTECT) alega ter acionado a justiça para que trabalhadores conseguissem acesso aos equipamentos de segurança, alcool em gel, testagem e afastamento dos grupos de risco e aqueles que coabitam com grupos de risco ou possuem crianças em idade escolar.

De acordo com o secretário geral da FENTECT, José Rivaldo da Silva, a retirada de direitos e a precarização da empresa é uma das estratégias do Governo Bolsonaro e da direção dos Correios para a privatização. “O governo Bolsonaro busca a qualquer custo vender um dos grandes patrimônios dos brasileiros, os Correios. Somos responsáveis por um dos serviços essenciais do país, que conta com lucro comprovado, e com áreas como atendimento ao e-commerce que cresce vertiginosamente e funciona como importante meio para alavancar a economia”.