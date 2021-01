Com boletos brotando de todos os lados, o que compensa pagar primeiro?

Planejamento ajuda você a sobreviver no mar de gastos de janeiro - Arquivo

Todo ano a história se repete, Com tantos boletos estourando em janeiro, fica sempre a dúvida. O que pagar primeiro? IPTU ou IPVA? Os dois dos gastos que mais costumam desequilibrar as finanças dos brasileiros. mas não precisa ser assim. Com planejamento e conhecendo principalmente seu bolso é possível pagar esses valores sem dívidas.

De acordo com o educador financeiro Reinaldo Domingos, o grande erro está em não programar seu pagamento com antecedência. “Está certo que 2020 foi difícil e atípico, mas isso é necessário planejamento para 2021 para que a situação não piore. Como a maioria das pessoas não traçam um planejamento anual, acabam começando um ano novo com dificuldades financeiras, já que no período há também gastos com matrícula e material escolar, entre outros”, salienta.

Uma dúvida muito comum em relação ao IPTU e ao IPVA é sobre a condição de pagamento: é melhor à vista ou parcelado? Antes de ter essa resposta, é preciso saber em que situação financeira você se encontra: endividado, equilibrado financeiramente ou investidor.

Se for a primeira ou segunda opção, dificilmente conseguirá fazer o pagamento à vista, restando o caminho do parcelamento. Lembrando que se deve evitar ao máximo recorrer a empréstimos, limites do cheque especial ou qualquer outra maneira de crédito do mercado financeiro, pois isso apenas se tornaria uma bola de neve, devido aos juros altíssimos cobrados.

Caso a situação financeira esteja mais confortável, tendo uma reserva financeira, ele recomenda, sem dúvida nenhuma, que o pagamento seja feito à vista. No Estado o desconto, é em média de 15% no IPVA à vista e 20% no IPTU em Campo Grande. O do IPTU por exemplo é bastante vantajoso, mas somente se você estiver com condições de quitar totalmente o boleto.

O educador destaca que é importante lembrar dos compromissos futuros; muitas pessoas se deixam levar pelo bom desconto e acabam esquecendo que haverá outras contas a serem pagas naquele mesmo mês ou nos próximos. Portanto fique atento: não adianta pagar à vista e conseguir desconto em uma despesa e não ter dinheiro suficiente para quitar as outras.

“Isso nos leva a outro importante aspecto da educação financeira: ter uma reserva financeira. Isso evita problemas como esse e nos deixa mais seguros, em caso de imprevistos. Enfim, com planejamento, é possível terminar e começar o ano com segurança de uma vida financeira saudável e muitas realizações”, concluiu.

Dicas

O especialistae diretor da empresa e Fintech Bom Pra Crédito, Felipe Lemos ressalta que existem alguns passos simples que podem ajudar nesse planejamento, entre eles estão:

• Conhecer o custo de vida

É preciso conhecer a sua realidade financeira, ou seja, descobrir o quanto você ganha e gasta por mês, incluindo os valores pagos em juros, empréstimos e contas. E aí, se você não tem o hábito de anotar seus gastos, é importante fazer isso o quanto antes, e isso inclui os gastos sazonais, como material escolar, IPVA, IPTU, entre outros. "É importante colocar tudo na ponta do lápis e somar os gastos finais. Existem diversos aplicativos e planilhas que podem ajudar o consumidor a organizar sua vida financeira, o importante é ter isso bem estruturado para ver quais caminhos deve seguir", explica Felipe.

• Planejar o que gasta

Se o seu custo é bem maior do que a sua capacidade financeira, é bem provável que você esteja cometendo um dos piores erros financeiros: não pensar antes de assumir novas dívidas. "Antes de sair gastando sem pensar, é importante se planejar e, por isso, é importante ter todos os seus gastos no papel", comenta Felipe.

• Evitar comprar produtos só porque estão na promoção

Planeje o que precisa comprar para não colocar algo no carrinho só porque está na promoção. Além de evitar gastos excessivos, você fica longe do desperdício. "Essa é uma das ações que mais atrapalham o orçamento, pois as pessoas compram muitos presentes no final do ano, fazem parcelas e acabam juntando com as contas do início do ano", destaca Felipe. "Diminuir os gastos desnecessários, planejar as compras ou deixar de comprar vão garantir que o consumidor viva esse momento de forma tranquila, permitindo que as pessoas consigam começar o ano com valores que caibam no bolso".

• Não atrasar os pagamentos das contas

Cada dia de atraso no pagamento gera taxas e mais taxas de juros composto. Para não perder dinheiro com isso, escolha uma data que seja bem perto do dia do pagamento. "Por isso, ficar 3 ou 4 meses sem fazer nenhuma compra parcelada pode criar um fôlego importante no orçamento", ressalta Felipe.

• Evitar gastar muito dinheiro

Se divertir com os amigos e familiares nas férias de janeiro é de extrema importância para o nosso bem-estar. Porém, isso não precisa estar ligado em gastar mais dinheiro do que o necessário. "Pode parecer um ato simples, mas é a partir de pequenas atitudes que vemos grandes mudanças no orçamento final", reforça o Diretor de Crédito.

Lemos reforça que nessa época é normal as pessoas recorrerem ao empréstimo pessoal para dar conta de todas as compras e projetos de começo de ano. "É muito comum que a demanda por empréstimo cresça nesse período do ano, mas as pessoas precisam se educar financeiramente para controlar os gastos excessivos e ter um planejamento financeiro alinhado pode fazer toda diferença nesse momento", reitera Felipe.