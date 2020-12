Com bandeira vermelha, conta de luz vai ficar mais cara a partir de hoje

A conta vai ficar mais cara - (Foto: Divulgação)

No fim início da noite de ontem (30) a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu, em reunião extraordinária, reativar a sistemática de acionamento das Bandeiras Tarifárias e já anunciou a bandeira vermelha Patamar 2 para o mês de dezembro de 2020, com custo de R$ 6,243 para cada 100 quilowatts-hora consumidos valendo a partir de hoje (1º). Uma decisão motivada pela queda no nível de armazenamento dos reservatórios de hidrelétricas, porém, que pega o consumidor de surpresa em momento delicado.

Em maio deste ano, em virtude da pandemia do novo coronavírus, a Aneel tinha decidido manter a bandeira verde acionada até 31 de dezembro, mas a queda no nível de armazenamento nos reservatórios das hidrelétricas e a retomada do consumo de energia levaram à revisão.

O Conselho dos Consumidores da Área de Concessão da Energisa de Mato Grosso do Sul, destacou que a decisão sobre bandeira vermelha “da noite para o dia” desprograma consumidor. “Havia um compromisso público firmado pela Aneel de manter a bandeira verde, ou seja, sem acréscimos, até 31 de dezembro e com base nisso o consumidor planejou seu orçamento familiar, as empresas planejaram seus custos. Não houve uma sinalização ao consumidor de que o cenário mudou e que seria necessária a retomada das bandeiras, por isso, repudiamos a forma como foi a decisão foi adotada”, diz a presidente da entidade, Rosimeire Costa.



Ela destaca que a adoção da bandeira vermelha em patamar 2 é uma sinalização dos custos da energia elétrica e que este mecanismo é adotado para evitar uma explosão na conta no momento do reajuste da energia elétrica, quando já vem com a inflação aplicada. “Isso porque quando os reservatórios estão com níveis baixos é preciso despachar as termelétricas que têm energia mais cara”.



Com a vigência, a partir de hoje, da bandeira vermelha, patamar 2, a presidente do Concen alerta que o consumidor precisa redobrar a atenção, especialmente porque as temperaturas seguem elevadas e o uso de refrigeradores e aparelhos de ar condicionado aumenta no período.