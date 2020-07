Com 18 mil empresas fechadas desde março, pandemia intensifica dificuldades no comércio de Campo Grande

O Centro de Campo Grande - (Foto: Denilson Secreta)

Desde o começo da pandemia, Campo Grande está implementando diversas medidas de biossegurança que estão afetando diretamente o comércio local. A intenção é diminuir a proliferação do coronavírus em Campo Grande que hoje é líder de casos confirmados do coronavírus. Segundo um levantamento da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL/CG), junto ao banco de dados do SPC Brasil, em três meses Campo Grande perdeu cerca de 18 mil empresas prestadoras de serviço e comércio, de 46.683 para 28.404, o que significa diminuição de postos de trabalho, renda e impostos.

Segundo o presidente da CDL/CG, Adelaido Vila, o comércio tem ‘sangrado’ e está pagando sozinho a conta da pandemia devido as restrições e punições dos decretos municipais sempre dificultando a vida dos empresários. “Precisamos que o poder público nos mostre direções. Qual é o planejamento, qual é o protocolo, quais são as ações. Todas essas e muitas outras questões estão sem respostas e estamos sangrando desde o início da pandemia com o comércio sendo fechado, restaurantes limitados. Cadê os planos de biossegurança para as escolas públicas e outros estabelecimentos que já passaram da hora de reabrir", questiona.

Em março deste ano, a Capital tinha 122.838 CNPJs ativos, sendo que 63.423 eram microempreendedores individuais, 22.139 prestadores de serviço, 24.544 comércios e, 12.732 atividades não relacionadas com o varejo. Do total de prestadores de serviços e comércio (46.683), 43.923 eram micros, 2.171 pequenos, 243 médios e 346 grandes empresas.

"O poder público não consegue sequer levar a assistência básica na ponta, quanto mais conter as pessoas em casa, então faz o que é mais fácil, fecha as empresas, que, na sua grande maioria, respeitam as determinações". O presidente ainda reforçou que "não há campanhas efetivas de conscientização da população e há um julgamento equivocado do que é essencial, ou não. Essencial é manter o sustento das nossas famílias e dos nossos funcionários", reforça o representante dos lojistas.

O presidente da CDL/CG, Adelaido Vila, lamentou que tantos empresários não tenham conseguido sobreviver a esse período. “A pandemia expôs a fragilidade das administrações públicas, que não foram capazes de dar soluções eficazes, nem para a saúde das pessoas, nem para a economia. É lamentável que tantas pessoas tenham perdido sua capacidade de sobrevivência e ainda corram tantos riscos a sua saúde”.