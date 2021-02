Codefat aprova antecipação do pagamento de abono salarial

Recursos estariam disponíveis apenas no dia 17 de março, mas pagamento foi adiantado para fevereiro - (Foto:Fábio Pozzebom/Agência Brasil)

Enquanto o governo ainda não encontrou uma alternativa para os efeitos econômicos do fim do auxílio emergencial - encerrado em dezembro -, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) aprovou a antecipação para fevereiro dos pagamentos do abono salarial previstos para março.

De acordo o Ministério da Economia, 8,6 milhões de pessoas receberão o benefício em fevereiro, com uma liberação de recursos que chegará a R$ 7,33 bilhões neste mês.

Em fevereiro, estavam previstos os pagamentos apenas para os trabalhadores nascidos em março e abril. Com a antecipação, também receberão o abono agora os nascidos em maio e junho.

Os trabalhadores que possuem contas na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil poderão sacar os recursos a partir do dia 9. Já os correntistas de outros bancos poderão acessar os valores a partir do dia 11.

Têm direito ao benefício anual os trabalhadores de empresas públicas e privadas que receberam em média até dois salários mínimos como remuneração nos últimos 12 meses.

É preciso ter trabalhado com carteira assinada pelo menos 30 dias nesse período e o valor do abono - de até um salário mínimo (R$ 1.100) - depende da quantidade de meses trabalhados.