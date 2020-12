Codecon aprova projetos que abrem 170 vagas de emprego em Campo Grande

Várias vagas foram disponibilizadas - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Grande – Codecon -, realizou no dia 2 de dezembro a penúltima reunião de 2020 com incentivos para quatro novos projetos aprovados, que juntos, somam R$ 59,2 milhões em investimentos que irão resultar em 170 novas vagas de emprego. A última do colegiado neste ano será realizada no próximo dia 15.

Com presença de 10 conselheiros a reunião foi presidida pelo titular da Sedesc, Herbert Assunção. Durante a reunião foi aprovado o calendário de reuniões de 2021. A primeira reunião do próximo ano está prevista para o mês de fevereiro. O encontro dos conselheiros foi realizado seguindo todas as medidas de biossegurança para evitar o contágio e propagação da Covid-19.

Projetos

As quatro empresas que tiveram seus pedidos aprovados na reunião e receberão os benefícios solicitados são as seguintes;