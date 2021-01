Citigroup surpreende em lucro líquido no 4º tri; receita frustra e ação cai em NY

O Citigroup obteve lucro líquido de US$ 4,6 bilhões no quatro trimestre de 2020, ou US$ 2,08 por ação, surpreendendo expectativas de investidores consultados pelo FactSet, de US$ 1,34 por ação.

Por outro lado, a receita frustrou ao cair 10% na comparação anual, de US$ 18,4 bilhões para US$ 16,5 bilhões, ante expectativa de US$ 16,7 bilhões.

Às 11h02 (de Brasília), a ação do Citigroup caía 1,75% no pré-mercado de Nova York.