Citi: BB Seguridade focará em resultados operacionais e tecnologia em 2021

A BB Seguridade é uma holding de seguros do Banco do Brasil - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A BB Seguridade, holding de seguros do Banco do Brasil, vai se debruçar em melhorar seus resultados operacionais e ampliar os investimentos em tecnologia no próximo ano. As informações foram passadas pelo presidente da companhia, Marcio Hamilton, durante conversa virtual com analistas sell-side, aqueles que acompanham e fazem recomendações para ações de empresas listadas na bolsa, na última sexta-feira, de acordo com relatório do banco norte-americano Citi, a clientes.

"Os principais tópicos discutidos na reunião foram a digitalização da empresa, estratégias de distribuição e novo pipeline de produtos", destacam os analistas Jörg Friedemann, Karina Salva Martins e Gabriel D. Nóbrega, em relatório.

Quanto ao foco na melhoria de resultados operacionais, eles dizem que a BB Seguridade quer impulsionar produtos nos segmentos de seguro de vida, crédito e capitalização lançados neste ano e fazer novas ofertas em 2021. Além disso, também quer aprimorar a distribuição de planos de previdência privada a partir da estratégia de fundos com estrutura aberta.

A BB Seguridade prometeu aos analistas, de acordo com o Citi, investir mais em tecnologia sob a ótica de canais. O foco aqui é ampliar as vendas digitais, que ainda são tímidas no mercado de seguros em geral. Uma das ferramentas para isso, mencionam Friedemann, Martins e Nóbrega, é o uso de análise de dados para uma oferta mais assertiva.

De acordo com eles, o presidente da BB Seguridade disse, na reunião, que os investimentos nos canais digitais foi ampliado - movimento importante durante a pandemia, reduzindo, assim, a dependência do canal bancário - a rede do BB. No entanto, um maior avanço passa por uma mudança cultural. São necessárias "novas formas de fazer negócios - um processo que consome tempo, mas no qual a BB Seguridade tem investido fortemente", acrescentam os analistas do Citi.

Do lado de seguros, além dos novos produtos, o foco da BB Seguridade, conforme eles, é aproveitar oportunidades de mercado, com ou sem o reforço do BB, principal balcão de vendas da companhia. Já na previdência privada, a companhia admite uma maior concorrência, o que pressiona as receitas da Brasilprev, braço que atua neste segmento - e do qual é líder.

"Devido ao perfil de produtos da Brasilprev (maior concentração em renda fixa), a empresa continua investindo no aumento da diversificação de seu portfólio, o que deve ajudar na monetização da base de clientes em um ambiente de menor taxa de juros", afirmam os analistas do Citi. Conforme eles, o CEO da BB Seguridade também observou que há uma perspectiva positiva de crescimento para a empresa a partir da base de clientes do Banco do Brasil.

Hamilton assumiu o comando da BB Seguridade em outubro último. Funcionário de carreira do BB, estava desde janeiro na presidência da Brasilprev. Com a dança de cadeiras no banco capitaneada pelo novo presidente da instituição, André Brandão, o executivo foi promovido à presidência da holding de seguros. Em seu lugar, a até então diretora de comunicação e marketing da Brasilprev, foi nomeada presidente da companhia, a primeira mulher no cargo.