Cidade Empreendedora irá melhorar economia de 20 municípios sul-mato-grossenses

Presidente em exercício do Conselho Deliberativo do Sebrae/MS e titular da Semagro, Jaime Verruck, apresentou novo ciclo do Cidade Empreendedora em coletiva à imprensa realizada hoje (1º) - (Foto: Divulgação)

Nesta segunda-feira (1º), o Sebrae/MS, em parceria com a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), lançou o edital do novo ciclo do Cidade Empreendedora, programa realizado em parceria com as prefeituras visando o desenvolvimento econômico. O edital oferta 20 vagas para os gestores municipais interessados em aderir à iniciativa, e as inscrições são feitas até o dia 22 de fevereiro no site cidadeempreendedora.ms.sebrae.com.br.



O novo ciclo do programa, que compreende o período de 2021/2022, irá selecionar os 20 municípios para aceleração econômica em um prazo de 15 meses, onde será criado um ambiente de oportunidades para os pequenos negócios. Cada cidade irá receber um acompanhamento personalizado a partir da vocação econômica local – definida pelo prefeito –, e em todos serão trabalhados os eixos Desburocratização, Sala do Empreendedor, Compras, Educação Empreendedora e Liderança.



Segundo o presidente em exercício do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae/MS, Jaime Verruck, que também é titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), no contexto da pandemia de Covid-19, o programa irá auxiliar o município na retomada econômica.

“Essa etapa do Cidade Empreendedora vem num momento crucial para os municípios que ainda precisam se recuperar dos efeitos da pandemia e se planejar para a nova gestão focada no desenvolvimento econômico. A pandemia veio como aceleradora do processo de mudança, com adequação de pequenos negócios para uma nova realidade e o programa traz essa possibilidade de criar instrumentos legais e jurídicos para desenvolver pequenos negócios e prefeituras. Assim, o Sebrae cumpre o seu papel quando melhora a gestão pública e o ambiente de negócios dos empresários em todo o Estado”, disse.

Segundo o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, o Sebrae irá investir nos municípios, mas, sem a adesão da prefeitura, “não tem como trabalharmos em cima do projeto, porque existe uma contrapartida dos prefeitos. Nossa equipe está à disposição para mostrar os resultados do programa”, afirma.

Presente no lançamento do edital, o presidente da Assomasul, Valdir Junior, que também é prefeito de Nioaque, afirmou que a entidade apoia a iniciativa. “O Cidade Empreendedora contribuiu muito para o sucesso dos municípios onde já foi executado. Agora temos 38 novos prefeitos iniciando o mandato, e eles contam com o apoio do Sebrae para estimular a economia local”, destacou.



Trabalho prestado

Em Mato Grosso do Sul, 11 municípios participaram do primeiro ciclo do Cidade Empreendedora: Alcinópolis, Anaurilândia, Bataguassu, Brasilândia, Bodoquena, Chapadão do Sul, Figueirão, Maracaju, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo e Sidrolândia. “Já aplicamos em 11 municípios e tivemos prefeitos ‘vendendo’ o nosso produto. Hoje são 15 Sebraes no Brasil aplicando essa metodologia”, finaliza o superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça.



O prefeito que aderir ao programa neste ano irá escolher um dos novos diferenciais competitivos, para ser trabalhado no município: Cidade de Negócios (focada na retomada econômica); Cidade Agro (cria incentivos para fomentar a economia agrícola); Cidade Turística (torna o Turismo o principal eixo de renda); Cidade Inovadora 5.0 (usa a tecnologia e inovação para envolvimento entre gestão pública e população) e Cidade Educadora (trabalha novas tendências nas escolas).



Serviço

Para participar da chamada pública limitada a 20 vagas, o município deverá se inscrever em cidadeempreendedora.ms.sebrae.com.br, de 1º a 22 de fevereiro. As administrações que participaram do primeiro ciclo podem se inscrever novamente. Após a inscrição, o Sebrae entrará em contato para apresentação da proposta, valores e trâmites de contratação. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800.