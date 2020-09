Christiano Vieira assume como diretor substituto da Aneel

O superintendente Christiano Vieira da Silva assumiu nesta terça-feira, 15, o cargo de diretor substituto da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Vieira, que já participou da reunião do colegiado nesta data, poderá ficar no cargo por até seis meses ou até aprovação de um nome definitivo.

A convocação de diretores provisórios foi permitida pela Nova Lei das Agências Reguladoras, aprovada no ano passado. A legislação permite que o presidente nomeie servidores de uma lista tríplice para mandatos provisórios para evitar vacâncias.

Christiano é o segundo da lista tríplice da agência reguladora que ocupará o cargo temporariamente.

O nome indicado pelo governo para a diretoria do órgão é o de Hélvio Guerra, que ainda precisa passar por sabatina no Senado. Não há, no entanto, previsão para que senadores analisem a indicação.