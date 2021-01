China: PPI sobe 1,1% em dezembro ante novembro; em 2020, deflação foi de 1,8%

O índice de preços ao produtor da China subiu 1,1% em dezembro ante novembro, mas caiu 0,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país asiático. Com isso, o indicador mostrou deflação acumulada de 1,8% em 2020. A variação anual surpreendeu negativamente analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam recuo menor, de 0,4%. Não havia projeção para a leitura mensal. (Com informações da Dow Jones Newswires).