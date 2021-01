China: PBOC eleva limite de empréstimos de empresas nacionais no exterior

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) e a Administração de Câmbio do Estado chinês elevaram o coeficiente macroprudencial para empréstimos estrangeiros feitos por companhias no país asiático de 0,3 para 0,5. Na prática, a decisão eleva o limite de empréstimos tomados no exterior. De acordo com o PBoC, em nota divulgada em seu site, a medida visa a atender às necessidades de empresas chinesas de tornarem seu capital global, além de expandir o uso estrangeiro do yuan e promover o "fluxo de mão dupla equilibrado de fundos internacionais".