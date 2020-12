China e UE estão perto de fechar acordo

A China e a União Europeia devem fechar um acordo de investimento nesta semana - (Foto: Yves Herman/Reuters)

A China e a União Europeia devem fechar um acordo de investimento nesta semana que dará às empresas do bloco europeu um acesso muito melhor ao mercado chinês e proteção para seus ativos no país asiático, disse nesta segunda, 28, uma autoridade sênior da UE. As negociações começaram em 2014, mas ficaram paralisadas por anos, já que a UE se queixava de que a China não cumpria promessas de retirar restrições aos investimentos do bloco.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.