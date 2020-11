Cautela com feriado nos EUA e com covid impõe correção do Ibovespa

EUA - (Foto: Brett Carlsen/Getty Images/AFP)

Na véspera do feriado nos Estados Unidos, os mercados acionários colocam o pé no freio depois dos ganhos do dia anterior, marcado pela empolgação com novas notícias sobre a chegada de uma vacina contra a covid-19. Os sinais são mistos nas bolsas europeias e nos índices futuros em Nova York, o que reforça a expectativa de realização de lucros do Ibovespa. Ontem, o índice fechou em alta de 2,24%, aos 109.786,30 pontos, acompanhando a valorização externa, com destaque para o Dow Jones acima dos 10 mil pontos pela primeira vez na história. Às 11h05, o índice da Bovespa cedia 0,20%, aos 109.548,78 pontos, após testar os 110 mil pontos (110.008,67, na máxima intraday).

O pregão desta quarta-feira é marcado por instabilidade, já que amanhã os mercados nos EUA ficarão fechados por conta do feriado de Ação de Graças. Há pouco, saíram dados mistos da economia norte-americana. Houve alta nos pedidos semanais de auxílio-desemprego e nas encomendas de bens duráveis de outubro. Além disso, o PIB cresceu à taxa anualizada de 33,1% no terceiro trimestre em sua segunda leitura, ficando igual à primeira divulgação.

"Esse aumento dos pedidos de auxílio preocupa pois pode afetar o consumo lá na frente. Já tem banco estimando PIB negativo dos EUA no primeiro trimestre de 2021. Já o aumento das encomendas é mais um fator que está se ajustando depois de terem ficado baixos no auge da crise. Temos um cenário incerto covid-19", avalia Bruno Takeo, gestor da Ouro Preto Investimentos.

Apesar da alta do petróleo no exterior, as ações da Petrobras recuavam, entre 0,72% (PN) e 0,90% (ON), às 11h10, depois da valorização recente.

O desafio das economias mundiais em lidar com a segunda onda do novo coronavírus volta a incomodar os mercados, e já há quem fale em uma terceira fase da pandemia. Apesar de reconhecer que alguns cidadãos do continente europeu terão acesso à vacina contra a covid-19 antes do fim deste ano, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen, disse que o relaxamento de medidas contra a pandemia é um risco muito grande para uma terceira onda. Ursula ainda reconheceu que a instituição está preparada para o caso de não haver acordo com o Reino Unido após o Brexit.

A disseminação de casos e de mortes pela covid-19 também preocupa o Brasil. Ontem, o País ultrapassou a marca de 170 mil óbitos. São 170.179 vítimas, com 638 novas mortes nas últimas 24 horas. Essas preocupações devem reforçar a cautela e elevar a possibilidade de realização do Ibovespa ao longo do dia além de volatilidade e de liquidez reduzida por causa do feriado de Ação de Graças amanhã nos EUA, quando os mercados ficarão fechados.

O ajuste global deve favorecer o retorno da cautela no Brasil, diante das incertezas com a agenda fiscal e orçamentária para 2021, avalia em nota o economista Silvio Campos Neto, da Tendências Consultoria Integrada.

Apesar da expectativa de devolução dos ganhos recentes de alguns setores da Bolsa brasileira, outros podem destoar, caso da B3, que registrou alta de 71,4% no volume financeiro no mercado de renda variável em outubro. Os papéis subiam 1,08%, ás 11h12. CVC ON também avançava (6,36%), tentando recuperar os estragos das medidas de isolamento social para conter a pandemia de covid-19 e que provocaam perdas de 57% em 2020 em suas ações.

O alerta do BCE da necessidade de os bancos ampliarem as provisões para créditos de má qualidade, e que já pesa nas ações do setor financeiro lá fora, fica no radar. Na Bolsa brasileira, os papéis do setor financeiro cediam até 2%, após ganhos de ontem.