Cartões de crédito em uso no País chegaram a 123 milhões em 2019, diz BC

Os brasileiros gastaram R$ 1,089 trilhão nas transações com cartão de crédito em 2019, conforme dados divulgados nesta terça-feira, 1º, pelo Banco Central. O montante diz respeito apenas às compras com cartão realizadas dentro do Brasil e representa um avanço de 23,2% em relação a 2018. No caso do cartão de débito, o valor foi de R$ 668,444 bilhões no ano passado, alta de 19,0%.

Os dados fazem parte das Estatísticas de Pagamentos de Varejo e de Cartões no Brasil, documento divulgado anualmente pelo BC. Nos últimos anos, a instituição vem chamando a atenção para o uso maior de cartões de crédito e de débito no País, em detrimento de outras formas de pagamento, como o dinheiro em espécie.

Este movimento teria se intensificado em 2020, em meio à pandemia do novo coronavírus. Com o isolamento social, houve impulso no uso de pagamentos eletrônicos de modo geral. As estatísticas de hoje, no entanto, contemplam até o ano de 2019, antes da pandemia.

Os números do BC mostram ainda que o uso de cartões pré-pagos movimentou R$ 28,958 bilhões em 2019, um valor 276,8% acima do verificado em 2018.

O BC também divulgou informações sobre quanto os brasileiros gastaram em compras com cartões no exterior em 2019: R$ 34,435 bilhões no crédito, R$ 327,410 milhões no débito e R$ 2,312 bilhões no pré-pago

Plásticos

As estatísticas do BC mostram ainda que no fim de 2019 havia no País 123 milhões de cartões de crédito ativos, o que representa um aumento de 18% em relação ao ano anterior. No caso dos cartões de débito, eram 132 milhões de cartões, uma alta de 14%. Em relação ao número de transações, houve alta de 33% no caso do crédito e elevação de 20% no cartão de débito.