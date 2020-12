Cartão de crédito ainda é o principal meio de endividamento dos campo-grandenses

O cartão de crédito ainda é o principal vilão - (Foto: Tânia Rego/ABrasil)

Cartão de crédito continua sendo o principal meio de endividamento dos campo-grandenses, com 76,9% dos entrevistados, seguido dos carnês, financiamento de carro e crédito consignado, que superou o financiamento de casa. Os dados são da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulgados hoje (7).

A pesquisa também aponta que o maior índice de endividados está entre os que recebem até 10 salários mínimos. Nesta faixa de renda, 64,6% informaram ter compromissos parcelados, enquanto entre os que estão em faixa de renda superior o índice é de 45,8%.

Já em relação ao número de famílias com dívidas em Campo Grande, houve queda se comparado com outubro. O percentual registrado em outubro foi 62,8% e em novembro 61,6%. Já no comparativo anual, o indicador registrou aumento de 2,5 pontos percentuais.

O tempo de pagamento em atraso é de até três meses, com 48,2%, um mês com 16,6% e entre 30 e 90 dias com 15,5%.

“Apesar da redução do número total de endividados, notamos que o número de famílias que não terão condições de pagar as contas aumentou um ponto percentual. Outro fator é o crescimento da contratação de crédito consignado, passando de 5,7% para 9% este mês. As pessoas estão recorrendo a contratações de empréstimos para quitar as contas, mas isso precisa ser feito de uma forma cautelosa, para não gerar um endividamento maior lá na frente", alerta a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF-MS), Daniela Dias.