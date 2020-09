Capes lança edital para financiar projetos de Segurança Pública

As propostas devem ser submetidas por meio do Sistema de Inscrição da Capes (Sicapes) até as 17 horas do dia 1º de outubro - (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

A Capes - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - lançou hoje (1º), em Brasília, um edital para financiar até 92 bolsas para projetos nas áreas de Segurança Pública e Ciências Forenses.

A parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que financiará até 23 projetos, conta com mais de R$ 9,2 milhões. Os custos serão repartidos entre a Capes, a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e a Polícia Federal (PF).

As propostas devem ser submetidas por meio do Sistema de Inscrição da Capes (Sicapes) até as 17 horas do dia 1º de outubro.

Processo seletivo

A seleção do objeto de estudo e do pesquisador será feita por consultores da Capes. A autarquia fará também, em conjunto com a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a Polícia Federal, a avaliação dos resultados dos estudos.

Cada projeto poderá executar as pesquisas em quatro anos, prorrogável por mais um ano. A iniciativa é voltada para universidades públicas, federais e estaduais e instituições privadas.

Pesquisa

Para a produção das teses, a Capes oferecerá um portal de periódicos. A biblioteca virtual conta com mais de 48 mil publicações.

Já as instituições de segurança pública e as unidades oficiais de perícia criminal permitirão que os pesquisadores tenham acesso, por exemplo, a dados estatísticos do órgão e a laboratórios físicos já utilizados durante as atividades policiais.