Campos Neto diz que economia pode crescer acima de 4% em 2021

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, avalia que a economia brasileira deve apresentar queda de 5%, este ano, e expansão um pouco acima de 4%, em 2021.

Segundo ele, a economia brasileira está em recuperação e o resultado do Produto Interno Bruto (PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos no país), do segundo trimestre, divulgado ontem (1º), mostra um aspecto positivo, a atividade agrícola no país não parou em meio à pandemia da covid-19. Já o setor de serviços teve resultados piores do que o esperado.

Ontem (1º), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o PIB teve queda de 9,7% no segundo trimestre do ano, na comparação com o trimestre anterior. Segundo o IBGE, o desempenho da economia foi afetado pelo auge das medidas de distanciamento social para controle da pandemia da covid-19, adotadas em vários pontos do país a partir de meados de março.

Campos Neto destacou que analistas de mercado estão revisando para melhor as previsões para o PIB, com a economia mostrando sinais de que está acelerando. Na avaliação do presidente do BC, o terceiro trimestre deve apresentar resultado positivo.

Ele acrescentou que o principal risco para a atividade econômica seria uma segunda onda de contaminações pela covid-19, o que não está nas previsões. “E também o fator medo, que leve as pessoas a mudarem o seu comportamento e não consumirem”, disse.

Campos Neto avaliou ainda que o controle das finanças públicas é essencial para a retomada da economia. “É impossível ter juros baixos e inflação baixa sem disciplina fiscal”, disse.