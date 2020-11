Campo Grande ultrapassa média nacional de variação nos preços de alimentos

Arroz - (Foto: Dida Sampaio/Estadão)

A inflação oficial em Campo Grande, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou em 0,91% no mês passado. Os dados foram divulgados hoje (6) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e apontam que a Capital registrou um leve aumento no índice perante a média nacional de preços de alimentos que chegou a 0,05 pontos percentuais no mês de outubro. O destaque foi o arroz com variação de 11,81%.

No índice geral a maior alta ficou com o grupo dos alimentos, batendo 1,82% no total das variações. Além do sub-grupo do arroz que mais uma vez foi o vilão no bolso do consumidor, batendo R$ 21,71 o pacote de 5 kg em alguns locais da cidade, algumas frutas que se encontram fora de época da colheita também tiveram majoração nos custos.

O mamão por exemplo, oscilou 14,67%, a laranja-pera também sofreu com as mudanças no preço registrando variação de 10,97%. Alimentos mais comuns como ovos de galinha e leite apontaram baixas nos preços, de acordo com o IBGE a variação dos ovos foi de -5.90% e no leite longa vida de -3,44%.

Nos grupos principais os artigos para a residência puxam o segundo lugar com variação de 1,74% no índice geral de preços. O destaque cai sobre o ar-condicionado com oscilação de 17,11%, seguido dos ventiladores com diferença de 10,17% de valores. Conforme o IBGE, o aumento destes produtos foram provocados pelas fortes ondas de calor sentidas no mês.

O grupo de vestuário ocupa o último lugar no pódio, com alta de 1,41% no índice geral. Os subgrupos de jóias e bijuterias avançaram 3,67%, os sapatos masculinos acompanharam a tendência altista, com acréscimo de 3%.

A educação por sua vez, ficou em último lugar devido a pandemia, mas com um avanço nas cotações,os de 0,03%.