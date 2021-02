Caminhoneiros: única tentativa de bloqueio ocorreu segunda à noite, diz governo

CNT nega apoio à possível greve dos caminhoneiros e garante abastecimento - (Foto: Franklin de Freitas/Arquivo)

O Ministério da Infraestrutura e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informam que, no período da noite desta segunda-feira (1º), uma única tentativa de paralisação aconteceu na BR-324/BA, próximo a Feira de Santana. A ação durou cerca de 20 minutos, sendo desmobilizada por equipes da PRF.

Na manhã desta terça-feira, todas as rodovias federais, concedidas ou sob gestão do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), encontram-se com o livre fluxo de veículos, não havendo nenhum ponto de retenção total ou parcial.

Os caminhoneiros autônomos pedem, entre outras reivindicações, a redução do PIS/Cofins sobre o óleo diesel e aumento dos valores mínimos do frete, tabela estabelecida ainda em 2018 quando a categoria parou por 11 dias.