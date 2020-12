Camex prorroga antidumping sobre resina de PP importada de África do Sul e Índia

O ministro da Economia, Paulo Guedes - (Foto: Agência Brasil)

O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Camex) prorrogou a aplicação do direito antidumping definitivo às importações brasileiras de resina de polipropileno (PP) originárias da República da África do Sul e da República da Índia. A medida será aplicada por um prazo de até cinco anos.

A decisão está publicada no Diário Oficial da União (DOU).

O texto detalha os motivos que levaram à renovação da medida de proteção comercial e as alíquotas que serão cobradas das empresas: África do Sul Grupo Sasol com taxa de 4,6%; África do Sul demais empresas, 16%; Índia Reliance Industries Limited, 6,4%; e Índia demais empresas 9,9%.