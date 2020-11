Câmara vota para derrubar veto à suspensão de metas da assistência social

A Câmara dos Deputados - (Foto: Agência Brasil)

A Câmara dos Deputados votou para derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro à proposta que suspende o cumprimento de metas do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) entre março e julho deste ano. A proposta permite que Estados e municípios suspendam metas que são obrigados a cumprir.

A proposta do Congresso é defendida por gestores regionais para permitir que prefeitos e governadores estabeleçam prioridades de acordo com cada localidade durante a pandemia de covid-19, sem as amarras das regras do SUAS.

A análise do veto ainda depende de uma votação no Senado, marcada para as 16 horas desta quarta-feira, 4.