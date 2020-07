Usuário com inconsistência cadastral pode desbloquear auxílio via app

á os usuários que tiveram as contas bloqueadas por suspeita de fraude serão orientados pelo aplicativo a procurar uma agência para o desbloqueio, de acordo com o calendário escalonado por mês de aniversário. - (Foto: Internet)

A Caixa Econômica Federal informou na manhã deste sábado que os beneficiários do auxílio-emergencial que tiveram suas contas bloqueadas preventivamente por inconsistência cadastral podem realizar o desbloqueio pelo próprio aplicativo CAIXA Tem. Para isso, é necessário seguir as orientações do aplicativo para enviar uma documentação. "O processo é digital e o desbloqueio ocorre em até 24 horas", afirma a instituição.

Já os usuários que tiveram as contas bloqueadas por suspeita de fraude serão orientados pelo aplicativo a procurar uma agência para o desbloqueio, de acordo com o calendário escalonado por mês de aniversário.