Caixa eleva comprometimento de renda no crédito imobiliário pelo IPCA

Os mutuários que financiarem imóveis em linhas corrigidas pela inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) poderão comprometer até 22% da renda com as prestações, anunciou hoje (20) o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Até agora, o limite estava em 20%.

Guimarães fez o anúncio em evento ao vivo promovido pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) na internet. Ele informou que o percentual pode ser aumentado mais uma vez, para 25%. Segundo o presidente da Caixa, a nova elevação está sendo avaliada pelos diretores do banco.

Lançada há um ano, a linha de crédito imobiliário atrelada ao IPCA opera com limite inferior ao das linhas prefixadas (onde os juros são definidos na assinatura do contrato e não variam). No crédito imobiliário prefixado, o mutuário pode comprometer até 30% da renda com as prestações.

Balanço

O presidente também apresentou um balanço sobre a liberação de crédito imobiliário pelo banco. No acumulado de 2020, a instituição emprestou cerca de R$ 20 bilhões nas linhas operadas com recursos o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). O montante equivale a quase o total do ano passado, quando o banco tinha emprestado R$ 26,6 bilhões em crédito imobiliário com recursos do SBPE.

Segundo Pedro Guimarães, o desempenho nos oito meses do ano permite afirmar que o banco fechará o ano com crescimento no crédito imobiliário, apesar da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.