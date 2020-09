Caged: Saldo líquido de emprego formal foi positivo em 249.388 vagas em agosto

Segundo o ministério da economia, de janeiro a agosto, as demissões superaram as contratações em 849.387 empregos formais - ( Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Depois de ser fortemente atingido pela pandemia do coronavírus, o mercado de trabalho formal registrou mais contratações do que demissões pelo segundo mês consecutivo.

Em agosto, houve a abertura líquida de 249.388 empregos com carteira assinada em agosto, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira, 30, pelo Ministério da Economia. É o melhor resultado do ano e está acima do saldo positivo registrado em agosto do ano passado, que foi de 121.387 postos.

Em julho, o número havia sido positivo pela primeira vez em cinco meses, com a abertura de 141.190 postos de trabalho. O resultado de agosto decorreu de 1,239 milhão de admissões e 990.090 demissões.

No acumulado do ano até agosto, o saldo do Caged ainda ficou negativo em 849.387 milhão de vagas. Os piores meses no Caged foram março com perda de 265.609 vagas, o fundo do poço de abril com a destruição de 934.380 empregos formais, e maio com a demissão líquida de 359.453 trabalhadores.

Os dados dos meses anteriores foram atualizados hoje pela pasta. Desde que o novo coronavírus chegou ao Brasil, em março, a perda líquida de empregos para a pandemia ainda é de 1,191 milhão de vagas.