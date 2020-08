Bolsonaro e Guedes participam de evento no Planalto por Dia do Voluntariado

O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes - (Foto: Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro participou, na tarde desta sexta-feira, 28, da cerimônia de celebração do Dia Nacional do Voluntariado, no Palácio do Planalto, ao lado da primeira-dama, Michelle. Bolsonaro não discursou no evento, nem falou com a imprensa.

No dia em que o governo discute o valor da prorrogação do auxílio emergencial, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participou da cerimônia, que aconteceu no Palácio do Planalto. Guedes também não conversou com jornalistas.

Mais cedo, Bolsonaro voltou a dizer que as novas parcelas do auxílio vão ficar entre os R$ 200 inicialmente defendidos pela equipe econômica e os atuais R$ 600. O valor, de acordo com ele, pode ser "pouco para quem recebe", mas "é melhor do que nada".

"Isso não é aposentadoria, é uma ajuda emergencial. Eu sei que é pouco para quem recebe, mas ajuda, é melhor do que nada", disse o presidente na saída do Palácio da Alvorada, pela manhã.