Bolsas de NY fecham sem sinal único, mas Nasdaq registra novo recorde histórico

As bolsas de Nova York não tiveram sinal único nesta segunda-feira, 31, mas o índice Nasdaq voltou a registrar fechamento em recorde histórico, apoiado novamente pelo setor de tecnologia. No mês, houve ganhos no mercado acionário - segundo a imprensa americana, o Dow Jones e o S&P 500 tiveram seus melhores desempenhos para um mês de agosto desde a década de 1980.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,78%, em 28.430,05 pontos, o S&P 500 recuou 0,22%, em 3.500,31 pontos, e o Nasdaq subiu 0,68%, a 11.775,46 pontos.

O setor de tecnologia voltou a se destacar, mantendo movimento recente. Apple subiu 3,39%, após o desdobramento de ações que passou a vigorar nesta segunda, enquanto Intel avançou 1,03%.

No Dow Jones, o dia foi de mudanças na composição do índice. Salesforce.com (+0,62%), Honeywell International (-1,70%) e Amgen (+0,08%) entraram no índice, em substituição a Exxon Mobil (-1,84%), Raytheon (-2,10%) e Pfizer (-0,37%).

Se o setor de tecnologia continuou a animar, houve menor impulso para comprar ações diante do fato de que o vice-presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Richard Clarida, não deu sinais de mais estímulos do BC agora, rejeitando por exemplo juros negativos e vendo limites aos retornos dos bônus como algo difícil de se aplicar.

Entre alguns setores em Nova York, o financeiro esteve entre as quedas, em dia de recuo nos juros dos Treasuries, enquanto industrial e energia também recuaram. A ação do Walmart, por sua vez, recuou 1,03%, em meio a relatos de que restrições da China poderiam atrapalhar os planos de compra do TikTok. Microsoft (-1,48% nesta segunda-feira) e Oracle (-1,23%) também estariam interessadas no negócio.