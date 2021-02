Bolsas de NY fecham em alta com menos especulação e foco em pacote fiscal

O mercado ainda reage à temporada de balanços, com resultados de Amazon e Alphabet sendo divulgados após o fechamento do pregão - (Foto: Divulgação)

Os índices acionários das bolsas de Nova York fecharam em alta nesta terça-feira, 2, com os mercados otimistas com as negociações entre o governo dos Estados Unidos e lideranças republicanas e democratas pela aprovação do pacote de estímulos fiscais no país, que deve apoiar a retomada da economia americana em 2021. O recuo de movimentos especulativos por pequenos investidores, que provocou volatilidade nas bolsas na semana passada, também tornou o clima mais propenso ao risco.

O mercado ainda reage à temporada de balanços, com resultados de Amazon e Alphabet sendo divulgados após o fechamento do pregão.

O índice Dow Jones avançou 1,57%, a 30.687,48 pontos, o S&P 500 subiu 1,39%, a 3.826,31 pontos, e o Nasdaq se elevou 1,56%, para 13.612,78 pontos.

Após se reunir na segunda-feira com senadores republicanos para discutir uma nova rodada de estímulos fiscais, o presidente dos EUA, Joe Biden, conversou com lideranças democratas nesta terça-feira, dessa vez acompanhado da secretária do Tesouro, Janet Yellen. Segundo a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, houve "troca de ideias construtiva" durante a reunião na segunda-feira.

O avanço das negociações se soma à perspectiva de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) continuará apoiando a economia no futuro próximo, como indicou hoje o presidente da distrital de Minneapolis do órgão, Neel Kashkari. A manutenção de uma posição mais acomodatícia já havia sido reforçada na segunda pelos presidentes das distritais de Atlanta, Rapahel Bostic, e Boston, Eric Rosengren, em evento que terminou após o fechamento dos mercados.

Também apoia o apetite ao risco nas bolsas hoje a queda de ações que foram alvo de especulações por pequenos investidores reunidos em fóruns virtuais na semana passada. A GameStop, que esteve no centro dessa movimentação, caiu 59,85%, acompanhada pela AMC, que recuou 41,05%. Após moverem o foco das ações, a tentativa destes investidores de provocar um short squeeze nos contratos futuros da prata "não foram tão bem sucedidas" em comparação com os movimentos da última semana, avalia o BBH em relatório.

As bolsas também reagem à temporada de balanços corporativos. Mais cedo, ConocoPhillips, ExxonMobil, BP e Pfizer divulgaram resultados para o quarto trimestre. Enquanto as duas primeiras fecharam em alta de 0,54% e 1,56%, respectivamente, a Pfizer recuou 2,26%, e a BP despencou 6,57%. O mercado fechou à espera dos balanços de Amazon e Alphabet, controladora do Google, que saíram logo após o término das negociações. A ação das duas gigantes do setor de tecnologia fecharam em alta, de 1,11% no caso da Amazon, e de 1,56% para a Alphabet.