Bolsas da Europa operam positivas, com dados econômicos e possível alta de Trump

Bolsas europeias - (Foto: Agência Brasil)

As bolsas da Europa operam em alta nesta segunda-feira, 5, animadas por indicadores econômicos que superaram expectativas na zona do euro e de olho, também, na possível alta do presidente americano, Donald Trump. Segundo boletim médico divulgado ontem, o republicano pode deixar o hospital ainda hoje para seguir no tratamento contra a covid-19 na Casa Branca.

Às 06h59 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 operava em alta de 0,72%, a 365,29 pontos. Na mesma marcação, o índice Dax, de Frankfurt, exibia avanço de 0,61%, a 12.766,63 pontos.

A manhã é de apetite por risco nos mercados europeus. Na seara macroeconômica, as vendas no varejo da zona do euro subiram 4,4% em agosto ante julho e 3,7% na comparação anual, segundo dados publicados pela Eurostat, a agência oficial de estatísticas da União Europeia. O resultado surpreendeu analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam avanço mais contido, de 2,5% na comparação mensal.

Já o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do bloco, embora tenha caído de 51,9 em agosto para 50,4 em setembro, menor leitura em três meses, recuou menos do que a expectativa de queda a 50,1 pontos.

Os indicadores ampliaram os ganhos de mais cedo, quando já havia otimismo no mercado internacional diante da aparente melhora no estado de saúde do presidente Trump.

A alta do petróleo também ajuda no tom, com a British Petroleum subindo 1,45%, no horário acima, na bolsa de Londres, levando o índice FTSE 100 a subir 0,65%, a 5.940,60 pontos.

Entre outras praças do continente, o índice CAC 40, de Paris, avançava 0,73%, a 4.860,20 pontos. O FTSE MIB, de Milão, se fortalecia 0,56%, a 19.171,32 pontos. Já o Ibex 35, de Madri, ganhava 0,96% a 6.819,40 pontos, e o PSI 20, de Lisboa, 0,83%, a 4.121,04 pontos.