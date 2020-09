Bolsas da Europa ignoram sinais de fraqueza econômica e fecham com altas robustas

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou o dia em alta de 1,66%, aos 371,28 pontos - ( Foto: Agência Brasil)

Investidores europeus decidiram ignorar os sinais de fraqueza da economia local e se lançaram no mercado acionário nesta quarta-feira, 2, levando as bolsas do continente a registrar altas robustas, em sintonia com os principais índices de ações de Nova York. O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou o dia em alta de 1,66%, aos 371,28 pontos.

Ajustando os recordes de terça-feira de Wall Street, em Frankfurt, o índice DAX avançou 2,07%, para 13.243,43 pontos. Isso apesar da desaceleração da retomada econômica no continente, relatada por economistas e verificada em indicadores.

Entre as autoridades que se pronunciaram durante a sessão de negócios, o presidente do Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, disse estar "cauteloso" sobre o processo de recuperação.

Nesta quarta, Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e Mercados (Esma, na sigla em inglês, e equivalente à Comissão de Valores Mobiliários brasileira) alertou que tem havido uma "potencial dissociação" entre os ganhos do mercado financeiro e a economia real, atingida pela pandemia de coronavírus.

Seja como for, ganhos de Frankfurt também foram vistos em Londres, com o FTSE 100 em alta de 1,35%, aos 5.940,95 pontos, e em Paris, onde o CAC 40 subiu 1,90%, para 5.031,74 pontos.

Houve alguma ajuda do euro e da libra esterlina fracos ante o dólar, condição que tende a oferecer suporte adicional a empresas exportadoras. Na capital francesa, por exemplo, as ações da fabricante de aviões Airbus saltaram 3,61%.

Em Milão, o FTSE MIB avançou 1,34%, aos 19.858,21 pontos.

Entre outras praças do continente, o índice Ibex 35, de Madri, encerrou o dia em alta de 0,57%, a 6.996,90 pontos, e o PSI 20, de Lisboa, com ganho de 0,52%, a 4.329,33 pontos.