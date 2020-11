Bolsas da Europa fecham em queda, mas têm fortes ganhos na semana

As bolsas da Europa fecharam majoritariamente em queda nesta sexta-feira, em processo de realização de lucros após os fortes ganhos dos últimos dias - (Foto: Agência Brasil)

As bolsas da Europa fecharam majoritariamente em queda nesta sexta-feira, em processo de realização de lucros após os fortes ganhos dos últimos dias. Ainda assim, os principais índices acionários do continente registraram robusta valorização na semana, enquanto investidores acompanham a apuração das eleições presidenciais nos Estados Unidos, em que o candidato do Partido Democrata, Joe Biden, se aproxima da vitória.

O índice Stoxx 600 encerrou em baixa de 0,20%, a 366,40, mas saltou 7,02% na comparação semanal.

"Acho que é só uma pausa para respiro", comentou o chefe de estratégias de investimentos para a Europa, Oriente Médio e África da consultoria State Street Global Advisors, Altaf Kassam, em referência às perdas desta sexta depois do rali recente.

Nos últimos pregões, investidores vinham reagindo com euforia ao cenário que se desenha nos EUA, com Biden perto de derrotar o atual presidente, Donald Trump. Por volta das 14 horas (de Brasília), o democrata tinha 253 delegados e só precisava de mais de 17 para chegar à marca de 270, que garante a vitória.

No momento, o ex-vice-presidente lidera as parciais de Pensilvânia, Nevada, Arizona e Geórgia, enquanto o republicano está na dianteira na Carolina do Norte e no Alasca. Para Biden, basta confirmar o favoritismo na Pensilvânia. Trump, por outro lado, precisa vencer todos os Estados que faltam.

Atentos aos desdobramentos da apuração, os participantes do mercado acionário partiram para a realização de lucros nesta sexta-feira.

O DAX, de Frankurt, cedeu 0,70%, a 12.480,02 pontos, em alta de 7,99% em relação à última semana.

Já o CAC 40, de Paris, recuou 0,46%, a 4.960,88 pontos, com ganho de 7,98% no acumulado dos últimos cinco pregões.

Só a Bolsa de Londres contrariou o movimento das bolsas europeias, com o FTSE 100 em leve variação positiva de 0,07%, avançando 5,97% na semana. As ações de Mineradoras puxaram a alta, com destaque para Rio Tinto (+2,88%) e Anglo American (+2,76%).

Em Milão, o FTSE MIB cedeu 0,25%, a 19.681,68 pontos, embora tenha disparado 9,69% na semana.

Nas praças ibéricas, o Ibex 35, de Madri, caiu 0,78%, a 6.870,40, com avanço semanal de 6,48%.

Em Lisboa, o PSI 20 recuou 1,57%, a 6.870,40 pontos, em alta de 2,43% na semana.