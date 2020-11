Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com reação contida à vacina da Moderna

As bolsas asiáticas fecharam mistas nesta terça-feira, 17, sem fôlego para reagir com entusiasmo à notícia de que mais uma farmacêutica, a americana Moderna, desenvolveu uma promissora vacina experimental contra a covid-19, após garantirem significativos ganhos no pregão anterior.

O índice acionário japonês Nikkei subiu 0,42% em Tóquio hoje, a 26.014,62 pontos, atingindo o maior patamar desde maio de 1991, enquanto o Hang Seng teve ligeira alta de 0,13% em Hong Kong, a 26.415,09 pontos, e o Taiex avançou 0,30% em Taiwan, a 13.593,01 pontos, mas o sul-coreano Kospi caiu 0,15% em Seul, a 2.539,15 pontos, pressionado por ações de montadoras e tecnologia.

Na China continental, o dia foi de perdas. O Xangai Composto recuou 0,21%, a 3.339,90 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto se desvalorizou 0,90%, a 2.269,33 pontos.

Na manhã desta segunda-feira, a Moderna anunciou que sua possível vacina contra a covid-19 foi 94,5% eficaz na fase 3 de testes clínicos, notícia que ajudou a impulsionar as bolsas de Nova York e da Europa, assim como as cotações do petróleo. Uma semana antes, a Pfizer e a BioNTech também revelaram ter desenvolvido uma vacina com eficácia de mais de 90%.

Embora a revelação da Moderna tenha dado alguma sustentação aos negócios asiáticos nesta terça, as bolsas locais já haviam registrado fortes ganhos na sessão anterior, na esteira de indicadores positivos da China e do Japão e da assinatura de um acordo comercial envolvendo 15 economias da Ásia e do Pacífico.

Na Oceania, a bolsa australiana fechou em modesta alta, à medida que ganhos de ações de energia e financeiras compensaram perdas em outras partes. O S&P/ASX 200 avançou 0,21% em Sydney, a 6.498,20 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires).