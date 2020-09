Bolsas da Ásia fecham em alta, mas apenas com ganhos modestos em Xangai e Tóquio

As bolsas asiáticas fecharam com sinal positivo nesta terça-feira, 29, após um pregão forte na segunda-feira em Nova York. Xangai e Tóquio mostraram ganhos modestos, com o fato de que a covid-19 já matou 1 milhão de pessoas pelo mundo também no radar, já que isso é um risco para a atividade e a demanda futura.

Na China, a Bolsa de Xangai fechou em alta de 0,21%, em 3.224,36 pontos, recuperando-se após três recuos consecutivos. A Bolsa de Shenzhen, de menor abrangência, subiu 1,01%, a 2.148,45 pontos. A China Fortune Securities diz que continua a existir pressão de venda sobre alguns papéis nas bolsas chinesas, diante de riscos externos quando os mercados locais estarão fechados por um feriado nacional entre 1º e 8 de outubro. A corretora aponta, contudo, que a correção mais recente já parece ter sido concluída.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei subiu 0,12%, a 23.539,10 pontos, puxado por ações do setor de eletrônicos. A fabricante de sensores Keyence subiu 3,7% e a de motores elétricos Nidec teve alta de 3,4%. Investidores pretendiam monitorar o debate presidencial da noite desta terça-feira nos EUA e suas eventuais implicações para a política do Japão.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi fechou em alta de 0,86%, em 2.327,89 pontos na Bolsa de Seul. A alta foi a terceira consecutiva, com investidores buscando barganhas após quedas recentes, em um quadro de menores temores com a pandemia, que apoiou o sentimento antes de feriado prolongado de três dias a partir desta quarta-feira. Os negócios na praça sul-coreana, portanto, serão retomados apenas na segunda-feira.

Em Taiwan, o índice Taiex encerrou em alta de 0,04%, em 12,467.73 pontos.

Na Oceania, na Bolsa de Sydney o índice S&P/ASX 200 fechou estável, em 5.952,10 pontos, com certa melhora no sentimento na reta final do pregão. Ações de tecnologia avançaram, como Xero (+3,0%) e WiseTech (+3,4%). Já Bank of Queensland recuou 7,2%, em dia negativo para o setor financeiro na Austrália. (Com informações da Dow Jones Newswires).