BoE mantém juro básico em 0,10%, mas eleva tamanho de programa de QE

O Banco da Inglaterra (BoE, pela sigla em inglês) manteve sua taxa básica de juros em 0,10%, mas ampliou o tamanho do seu programa de relaxamento quantitativo (QE) em 150 bilhões de libras, a 895 bilhões de libras, após concluir reunião de política monetária nesta quinta-feira, 5. Ambas as decisões foram unânimes entre os nove dirigentes do BC inglês. O novo tamanho do QE surpreendeu analistas, que previam um aumento de 100 bilhões a 120 bilhões de libras.

Em comunicado, o BoE avaliou que "a perspectiva da economia (do Reino Unido) permanece incomumente incerta" e depende da evolução da pandemia do novo coronavírus e de medidas para proteger a saúde pública, assim como do resultado das negociações entre o governo britânico e a União Europeia (UE) para um novo acordo comercial pós-Brexit. O período de transição para a saída do Reino Unido do bloco expira no fim do ano.

O BoE também prevê que a economia britânica irá encolher no quarto trimestre de 2020, num momento em que a Inglaterra inicia um "lockdown" de quatro semanas para conter o avanço da covid-19. Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte também já adotaram restrições próprias.

O BC inglês disse ainda que está disposto a fazer "o que for preciso" se a perspectiva da inflação britânica piorar e prometeu não apertar sua política antes que surjam sinais claros de que "a capacidade ociosa" está sendo eliminada.