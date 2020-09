BoE mantém juro básico em 0,10% e tamanho do QE em 745 bilhões de libras

O Banco da Inglaterra (BoE, pela sigla em inglês) manteve sua taxa básica de juros em 0,10% e o tamanho do seu programa de relaxamento quantitativo (QE) em 745 bilhões de libras (US$ 966 bilhões), após concluir reunião de política monetária nesta quinta-feira, 17, como era amplamente esperado por analistas. Tanto o juro básico quanto o QE foram mantidos em votação unânime dos nove dirigentes do BC inglês.

Em comunicado, o BoE avaliou que dados econômicos recentes têm vindo "um pouco mais fortes" do que seu comitê de política monetária previu no encontro anterior, em agosto, mas ressaltou que a perspectiva econômica do Reino Unido permanece "incomumente incerta" em meio à pandemia do novo coronavírus.

O BC inglês ponderou ainda que o recente aumento no número de casos de infecção por covid-19 no mundo, inclusive no Reino Unido, poderá afetar ainda mais a atividade econômica britânica.

O BoE reiterou ainda que seu comitê continuará monitorando a situação de perto e "está pronto para ajustar sua política monetária, de forma adequada, para cumprir seu mandato".