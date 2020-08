Demanda por crédito sobe pelo 2º mês seguido ao crescer 11% em julho

Em contrapartida, a categoria não financeira intensificou a piora, registrando queda de 10,8% no período citado acima. - (Foto:Helene Santos)

A busca por crédito pelo consumidor no Brasil voltou a crescer em julho, registrando a segunda elevação consecutiva. De acordo com a Boa Vista, o indicador subiu 11% ante junho (6,8%), já ajustado sazonalmente. No entanto, ainda acumula queda no ano, de 14%. Porém, no acumulado em 12 meses terminados em julho, a taxa negativa perdeu força marginalmente, mostrando recuo de 6,2%. Na leitura de junho, essa queda havia sido de 6,3% nessa base de comparação.

O indicador, afirma nota da Boa Vista, vem apresentando leve melhora em seu ritmo de recuperação, e entende que o pior momento dos efeitos da pandemia do novo coronavírus foi entre março e maio. "Espera-se que as perspectivas sobre o consumo e o mercado de trabalho continuem melhorando nos próximos meses, fatores que podem afetar positivamente a demanda por crédito nesse período", estima.

A alta mensal foi influenciada tanto pelo avanço do segmento financeiro (13,2%) como pelo não financeiro (9,5%). Na comparação em 12 meses até julho, a demanda por crédito mostrou que o financeiro voltou para subir (0,8%). Em contrapartida, a categoria não financeira intensificou a piora, registrando queda de 10,8% no período citado acima.