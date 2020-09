BNDESPar pede convocação de assembleia à JBS para discutir acordo de leniência

O braço de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDESPar, solicitou à JBS convocação de assembleia geral extraordinária (AGE), com prazo de oito dias contados a partir de 21 de setembro, para deliberar sobre acordo de leniência do frigorífico com o poder público e de delação premiada envolvendo controladores e executivos da companhia: Wesley Batista, Joesley Mendonça Batista, Ricardo Saud, Francisco de Assis e Silva, Valdir Aparecido Boni, Florisvaldo Caetano de Oliveira e Demilton Antonio de Castro.

O BNDESPar, que atualmente possui 21,32% de participação na JBS, ressalta que independentemente do acordo celebrado pelos controladores com o Ministério Público Federal (MPF) e de sua validade, "os ilícitos confessados nos Acordos de Delação Premiada têm repercussões financeiras e negociais relevantes para a Companhia". Desta maneira, "solicitamos que seja convocada AGE para que os acionistas tenham oportunidade de discutir e decidir sobre medidas cabíveis em defesa dos direitos e interesses da companhia à luz dos desdobramentos de tais fatos".