BNDES concedeu mais de R$ 10 bilhões em empréstimos durante a pandemia

O Programa Emergencial de Acesso a Crédito (PEAC), operacionalizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), totalizou R$ 10 bilhões em créditos concedidos a 12.529 pequenas e médias empresas (PMEs), que respondem pela geração de 660 mil empregos no país. Oitenta por cento desse valor são garantidos pelo programa, que começou a funcionar no dia 30 de junho passado. A informação foi divulgada hoje (17) pelo BNDES.

Trinta e cinco agentes financeiros já estão habilitados a oferecer os empréstimos, que podem variar de R$ 5 mil até R$ 10 milhões. Podem participar do programa pequenas e médias empresas que faturaram entre R$ 360 mil e R$ 300 milhões, no ano passado. Por meio do programa, são concedidas garantias para diminuir os impactos econômicos provocados pela pandemia do novo coronavírus.

Segundo informou o banco, os recursos utilizados para as garantias vieram de aporte inicial de R$ 5 bilhões do Tesouro Nacional. Esses recursos para garantias permitem a alavancagem de recursos para financiamentos em até cinco vezes. Dessa forma, o valor dos empréstimos pode chegar a R$ 25 bilhões.

De acordo com a evolução da demanda, o Tesouro poderá colocar até R$ 20 billhões no programa, o que pode significar R$ 100 bilhões em financiamentos para pequenas e médias empresas. O programa tem vigência até 31 de dezembro deste ano.

As empresas que desejarem obter financiamento com a garantia do PEAC podem obter mais informações neste site. Os agentes financeiros habilitados também podem ser consultados.