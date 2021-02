Biden se compromete com aumento do salário mínimo, diz porta-voz da Casa Branca

Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden - Foto: Estadão

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta quinta-feira que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está "comprometido" em aumentar o salário mínimo nacional de US$ 7,25 para US$ 15 por hora. A medida, proposta no pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão, enfrenta a resistência de parlamentares republicanos. "Ele acha que isso é um passo importante para trabalhadores e famílias", disse a assessora durante uma coletiva de imprensa.

Segundo Jen, os comitês do Congresso começarão a revisar os detalhes do pacote fiscal nos próximos dias. "Os republicanos terão a oportunidade de dar mais ideias para melhorar o projeto de lei", afirmou.

Na quarta-feira, 3, o Senado aprovou, por unanimidade, uma resolução que estabelece as regras para a divisão de poder na Casa, encerrando um impasse de semanas que impediu os democratas de terem controle sobre os comitês.

De acordo com Jen, a aprovação dos estímulos fiscais à economia é a "prioridade" do governo Biden, que continuará "engajado" com o Congresso.

Ela também disse que o presidente apoia o cancelamento de US$ 10 mil em dívidas estudantis, proposta que parlamentares democratas querem apresentar no Congresso.