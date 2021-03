Biden pensa que grandes corporações podem pagar mais impostos, diz Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden - (Foto: Reuters)

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta segunda-feira que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pensa que as "grandes corporações" poderiam pagar mais impostos. A assessora havia sido questionada, durante uma coletiva de imprensa, sobre o financiamento do pacote de investimentos em infraestrutura que será o novo foco do democrata, após a aprovação do pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão.

De acordo com a Bloomberg, Biden considera aumentar o imposto corporativo de 21% para 28%, elevar a alíquota do imposto de renda para indivíduos que ganham mais de US$ 400 mil por ano, estabelecer impostos mais altos sobre ganhos de capital para indivíduos que ganham pelo menos US$ 1 milhão por ano, reduzir preferências fiscais e expandir o alcance do imposto imobiliário.

Na coletiva, Psaki confirmou que não haverá aumento de impostos para quem ganha menos de US$ 400 mil por ano.

"Biden manterá as promessas de campanha", declarou a porta-voz.

De acordo com Psaki, os detalhes do pacote de infraestrutura, que terá foco na questão ambiental, ainda não estão definidos. Ela afirmou que há "muitas conversas em andamento" entre Biden e os congressistas.

A assessora também anunciou nesta segunda-feira que Gene Sperling, ex-diretor do Conselho Econômico Nacional, será nomeado para supervisionar a implementação do pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão, aprovado no Congresso e assinado pelo presidente americano, Joe Biden, na semana passada. "Entendemos que assinar a legislação é apenas uma parte do trabalho."