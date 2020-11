BDSwiss: Euro pode cair ainda mais se UE não chegar a acordo sobre fundo comum

O euro pode estender o movimento de queda ante o dólar - (Foto: Heinz-Peter Bader/Reuters)

O euro pode estender o movimento de queda ante o dólar caso a reunião do Conselho Europeu nesta quinta-feira termine sem um consenso a respeito do orçamento comum do bloco para o período de 2021-2027 e da criação de um fundo para ajudar as economias atingidas pela pandemia de Covid-19. A avaliação é do analista da corretora BDSwiss Marshall Gittler.

"O fracasso em atingir um acordo pode atrasar o desembolso de fundos para os países que lutam para lidar com o vírus, o que pode resultar em mais bloqueios, economias deprimidas e mais necessidade de que as autoridades monetárias assumam o ônus de apoiar a economia", destacou Gittler.

O encontro da UE ocorre em meio à tensão com a chance de a Hungria e a Polônia vetarem a criação do fundo e a aprovação do orçamento. Os países alegam que não poderiam aceitar uma cláusula que condiciona o acesso aos recursos emergenciais da UE à manutenção do Estado de Direito. Fonte: Dow Jones Newswires.