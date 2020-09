BCE: houve retomada no 3 tri, mas recuperação "segue incompleta", diz Lagarde

Banco Central Europeu (BCE) - (Foto: Michael Probst/Associated Press)

Presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde destacou em discurso nesta segunda-feira, feito por meio de videoconferência, que o impacto da pandemia continua a ser sentido em toda a zona do euro. Segundo ela, houve uma retomada da atividade no terceiro trimestre, mas a recuperação segue "incompleta, incerta e desigual" pela região. A fala foi realizada durante audiência do Comitê de Assuntos Econômicos e Monetários do Parlamento Europeu.

Lagarde notou que as empresas têm enfrentado dificuldades, as pessoas têm perdido seus empregos e a perspectiva para o futuro "segue incerta". Os gastos com consumo tiveram retomada "significativa", porém os consumidores seguem cautelosos diante das perspectivas para seus empregos e suas rendas, apontou.

Nesse quadro, esquemas para manter empregos e garantias nacionais para empréstimos bancários continuam a ser "extremamente importantes" para reduzir a incerteza e o impacto da pandemia da covid-19. Sobre as empresas, ela também apontou que há crescimento nos investimentos, mas igualmente preocupação com a demanda fraca e incertezas no radar.

Lagarde notou que a crise de saúde pública continua a pesar sobre a atividade é um risco de baixa à perspectiva econômica. Nesse quadro, ela comentou sobre a política monetária e as medidas adotadas desde março, para apoiar a liquidez e acalmar o quadro. Lagarde renovou a promessa de "ajustar todos nossos instrumentos, conforme for apropriado", para garantir a busca da meta de inflação em quase 2%.

A dirigente argumentou que as políticas do BCE têm criado condições para que se possa sentir totalmente o impacto das políticas estruturais e fiscais adotadas.