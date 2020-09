BC: Estimativa para setembro é de superávit em c/c de US$ 3,7 bilhões

O resultado das transações correntes ficou positivo em agosto deste ano - (Foto: Andre Dusek/Estadão - 14/10/2014)

O Banco Central informou nesta quarta-feira, por meio da nota de Estatísticas do Setor Externo, que sua estimativa para a conta corrente de setembro é de um novo superávit de US$ 3,7 bilhões. A projeção considera os efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre a economia. Após o superávit de US$ 1,628 bilhão em julho, o resultado das transações correntes ficou positivo em agosto deste ano em US$ 3,721 bilhões, informou mais cedo o Banco Central.