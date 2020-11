Balanço do primeiro dia do PIX foi 'muito bom', diz Campos Neto

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central - ( Foto: Estadão )

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta terça-feira, 17, que o balanço do primeiro dia de funcionamento do PIX - o sistema brasileiro de pagamentos instantâneos - foi "muito bom". A segunda-feira, 16, foi o primeiro dia da operação plena do PIX e foram registradas mais de 1 milhão de transações.

"Tivemos índice de operações não completadas de 6,5% no PIX no primeiro dia", citou ele.

Segundo Campos Neto, o índice pode ser considerado como normal. Mais cedo, em um evento virtual da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Campos Neto havia citado um porcentual de 7% de operações não completadas no primeiro dia.

Os comentários foram feitos por Campos Neto durante entrevista à GloboNews.