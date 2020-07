Balança: superávit na 3ª semana de julho é de US$ 1,759 bilhão

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,759 bilhão na terceira semana de julho (de 13 a 19) - (Foto: Divulgação)

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,759 bilhão na terceira semana de julho (de 13 a 19). De acordo com dados divulgados nesta segunda, 20, pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 4,286 bilhões e importações de US$ 2,527 bilhões.

No acumulado das três primeiras semanas de julho, o saldo no mês é positivo em US$ 4,672 bilhões, com embarques de US$ 11,144 bilhões e compras de US$ 6,471 bilhões.

Nos primeiros 19 dias do mês houve queda de 2,2% na média diária das exportações na comparação com julho do ano passado, com aumento de 19,2% em agropecuária; ligeira retração de 0,2% na indústria extrativa e queda de 10,9% em produtos da indústria de transformação.

Já as importações registraram queda de 35,5% na média diária em relação a julho de 2019. Houve retração de 15,2% em agropecuária, 34,3% em produtos da indústria de transformação e de 54,9% em indústria extrativa.

No acumulado do ano, a balança registra superávit de US$ 26,996 bilhões, com exportações de US$ 112,863 bilhões e importações de US$ 85,868 bilhões.