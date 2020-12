Balança comercial tem déficit de US$ 480,3 milhões na 2ª semana de dezembro

A balança comercial brasileira registrou déficit comercial de US$ 480,3 milhões na segunda semana de dezembro. De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 14, pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 4,129 bilhões e importações de US$ 4,609 bilhões.

As importações registraram aumento de 65,9% - houve aumento significativo na entrada de plataformas e outras embarcações. Com isso, em dezembro houve crescimento de 80,9% em produtos da indústria da transformação, mas queda de 15,2% em agropecuária e de 70,3% em indústria extrativa.

Já as exportações recuaram 1,5%, com recuo de 15,6% em agropecuária, queda de 4,2% em indústria extrativa e alta de 3,8% em produtos da indústria de transformação.

No acumulado do ano, o saldo comercial é superavitário em US$ 49,916 bilhões.