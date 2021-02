Balança comercial dos EUA tem déficit de US$ 66,6 bilhões em dezembro

A balança comercial de bens e serviços dos Estados Unidos registrou déficit de US$ 66,6 bilhões em dezembro, com uma queda de 3,4% na comparação com novembro, informou nesta sexta-feira, 5, o Departamento de Comércio americano.

A leitura do indicador veio acima das estimativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam déficit de US$ 65,7 bilhões.

As exportações cresceram 3,4% no período, a US$ 190 bilhões, enquanto as importações avançaram 1,5%, a US$ 256,60 bilhões.